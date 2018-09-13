В Киеве детектива НАБУ задержали за курением каннабиса

В Печерском районе столицы служащие полка полиции спецназначения "Киев-1" задержали детектива НАБУ за курением каннабиса.

Как сообщает "Киев.Оперативный", у антикоррупционера также обнаружили еще 5 граммов марихуаны.

"Задержанный Бондаренко-Барбуль Антон Сергеевич 1989 года рождения находился в абсолютно неадекватном состоянии, с признаками наркотического опьянения... В ходе визуального осмотра автомобиля, на заднем сиденье был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета, внешне похожий на каннабис", - сообщается на странице "Антикоррупционная платформа" в Facebook.

/ "Киев.Оперативный"

Ранее сообщалось, что НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, занимая должность замглавы Мининфраструктуры, Омелян сделал покупки, стоимость которых не соответствовала его доходам.