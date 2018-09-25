Крымчанину во Львове бросили в машину гранату

Граната Ф-1

Во Львове на улице Трилевского крымчанину разбили окно в автомобиле и бросили гранату Ф-1.

Как сообщила пресс-служба полиции Львовской области в автомобиле Ford Mondeo, который принадлежит 44-летнему жителю Крыма, разбито правое боковое окно, а в салоне находится предмет, похожий на гранату Ф-1. Правоохранители направили боеприпас на экспертизу.

"На данный момент полицейские устанавливают причастных к событию лиц, выясняют все обстоятельства. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до семи лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование", - сказано в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что во Львове вооруженные холодным оружием ультраправые активисты напали на представителей анархической организации "Черный стяг", в результате чего те получили тяжелые ранения.