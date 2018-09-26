На Николаевщине "Интерсити" уничтожил легковушку, есть жертвы

На Николаевщине поезд протаранил легковушку, две жертвы / mk.npu.gov.ua

Во вторник, 25 сентября, вечером возле поселка Лоцкино Баштанского района Николаевской области на регулируемом железнодорожном переезде скоростной пассажирский поезд "Интерсити" протаранил легковой автомобиль.

Авария произошла около 17:30, погибли 46-летний водитель и 36-летний пассажир машины, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Николаевщине.

"… на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского скоростного поезда "Интерсити" сообщением "Херсон — Киев" и автомобиля ЗАЗ-110307, который оказался на железнодорожном пути, проезжая… станцию под работающие предупредительные сигналы семафора", — отметили в ведомстве.

Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Судя по фото, опубликованным полицией и изданием "Новости-N", поезд буквально уничтожил легковушку.

Напомним, 24 сентября в Первомайском районе захваченного Российской Федерацией Крыма столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, по предварительным данным, погибли пять человек.