На Николаевщине "Интерсити" уничтожил легковушку, есть жертвы

Смертельная авария случилась во вторник вечером.
Во вторник, 25 сентября, вечером возле поселка Лоцкино Баштанского района Николаевской области на регулируемом железнодорожном переезде скоростной пассажирский поезд "Интерсити" протаранил легковой автомобиль.
Авария произошла около 17:30, погибли 46-летний водитель и 36-летний пассажир машины, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Николаевщине.
"… на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского скоростного поезда "Интерсити" сообщением "Херсон — Киев" и автомобиля ЗАЗ-110307, который оказался на железнодорожном пути, проезжая… станцию под работающие предупредительные сигналы семафора", — отметили в ведомстве.
Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Судя по фото, опубликованным полицией и изданием "Новости-N", поезд буквально уничтожил легковушку.
Напомним, 24 сентября в Первомайском районе захваченного Российской Федерацией Крыма столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, по предварительным данным, погибли пять человек.