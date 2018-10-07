УНИАН

В центре Одессы неизвестные обстреляли прохожего из пистолета под патрон Флобера.

Как сообщила пресс-служба областной полиции, инцидент произошел около 12.45.

"Предварительно, неизвестные лица совершили в сторону прохожего выстрел из пистолета под патрон Флобера. Мужчина с ранениями был госпитализирован", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Патрон Флобера - разновидность патронов кольцевого воспламенения, в которых отсутствует пороховой заряд, а роль метательного вещества выполняет капсюльный состав.

В ночь на воскресенье, 7 октября, неизвестные обстреляли из "дробовика" активиста "Автомайдана", мужчину с ранениями госпитализировали.

Позже активист "Автомайдана", экс-депутат Киевсовета Алексей Гриценко заявил о непричастности пострадавшего к организации.

"Нападение в Одессе не имеет никакого отношения к ВГО "Автомайдан". Человек, в которого стреляли, не является членом нашей организации", - написал он в Facebook.

Позже в полиции сообщили, что задержали двух подозреваемых. По предварительным данным полиции, "вооруженный конфликт связан с лотомаркетами на территории города".