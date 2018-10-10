В Киеве неизвестные обстреляли квартиру пресс-секретаря Омеляна

Марина Томко / Марина Томко/Фейсбук

В Киеве в ночь на 10 октября неизвестные обстреляли квартиру Марины Томко - пресс-секретаря министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Квартира Томко расположена на 20-м этаже.

"Пробито внутреннее стекло стеклопакета, внешнее целое. На место почти сразу прибыли полиция и следователи. Не хочу связывать этот случай с профессиональной деятельностью. Но даже если это хулиганство, это должно установить следствие", — сообщила женщина в своем Facebook.

Томко отметила, что предала эту историю огласке ради большей безопасности себя и своей семьи.

Ранее в ночь на среду, 10 октября, в квартиру координатор организации С14, помощника народного депутата на общественных началах Игоря Луценко — Сергея Мазура — бросили взрывное устройство, пострадал отец активиста.