Кровавые разборки в Луцке: один человек застрелен, криминальный авторитет ранен

5 ноября полиция сообщает о перестрелке на одной из автомоек в Луцке. Один человек, еще двон получили ранения и сейчас находятся в больнице.

Одним из пострадавших является местный уголовный авторитет Аслан, пишет местного издания "ВолиньPost".

В пресс-службе регионального отделения Нацполиции уточнили, что перестрелка началась примерно в 14:30. Чтобы задержать стрелявших, полиция впоследствии ввела план перехват. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа.

Начальник волынской патрульной полиции Александр Вовченко уточнил, что одного из пострадавших ранили ножом, пишет "UA: Волинь".

Как известно, 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв: взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Позже стало известно о том, что атаку совершил студент Владислав Росляков, который затем покончил с собой. В результате теракта погиб 21 человек.