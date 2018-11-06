В Николаеве 19-летний "мажор" ударом ноги сломал копу челюсть: опубликовано видео

УНИАН

В Николаеве сотрудник полиции получил перелом челюсти во ходе задержания пьяного водителя Infiniti.

Как сообщила пресс-служба ГУНП области, экипаж патрульной полиции остановил Infiniti, в котором находились несколько человек с признаками алкогольного опьянения.

В ходе составления протокола водитель авто отказался пройти "алкотестер" и начал вести себя агрессивно - толкать и оскорблять полицейских. В момент, когда один из них попытался надеть на него наручники, один из пассажиров Infiniti подбежал к копу и ударил его ногой по лицу. Позже выяснилось, что у полицейского сломана челюсть.

Водителя вместе с 19-летним нападавшим задержали и доставили в отделение полиции.

Уголовное дело открыто по ч.2 ст. 345 УК Украины ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа"). Ударившему копа парню сообщили о подозрении.

Момент удара запечатлен на 1:50

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники полиции со стрельбой задержали водителя Nissan, который едва не сбил пешеходов.