В Николаеве 19-летний "мажор" ударом ноги сломал копу челюсть: опубликовано видео

В ходе составления протокола водитель авто отказался пройти "алкотестер" и начал вести себя агрессивно - толкать и оскорблять полицейских.
В Николаеве сотрудник полиции получил перелом челюсти во ходе задержания пьяного водителя Infiniti.
Как сообщила пресс-служба ГУНП области, экипаж патрульной полиции остановил Infiniti, в котором находились несколько человек с признаками алкогольного опьянения.
В ходе составления протокола водитель авто отказался пройти "алкотестер" и начал вести себя агрессивно - толкать и оскорблять полицейских. В момент, когда один из них попытался надеть на него наручники, один из пассажиров Infiniti подбежал к копу и ударил его ногой по лицу. Позже выяснилось, что у полицейского сломана челюсть.
Водителя вместе с 19-летним нападавшим задержали и доставили в отделение полиции.
Уголовное дело открыто по ч.2 ст. 345 УК Украины ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа"). Ударившему копа парню сообщили о подозрении.
Момент удара запечатлен на 1:50
Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники полиции со стрельбой задержали водителя Nissan, который едва не сбил пешеходов.