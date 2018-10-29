Полиция показала видео ночной погони со стрельбой в Одессе

УНИАН

Пресс-служба патрульной полиции Одесской области опубликовала видео погони со стрельбой в ночь на понедельник, 29 октября.

На кадрах видно, как полицейские преследуют автомобиль Nissan, который ехал по встречной полосе с выключенным светом, а также едва не сбил пешеходов на пешеходном переходе.

Полицейские четыре раза выстрелили по колесам авто, после чего водитель Nissan не справился с управлением и врезался в забор. 29-летнего нарушителя с травмами госпитализировали.

"А мог бы просто остановиться и дать денег, как пол Одессы уже делает. Теперь в суде дороже обойдется", "Во мразь,а если бы людей сбил? И сам в тюрьме, и людям горе на всю жизнь, да и своей семье горе", "за такое нужно прав лишать", "Очень жаль, что все 4 пули не попали этому биомусору в голову", - возмущаются в комментариях к видео пользователи Facebook.

Ранее сообщалось, что в Одессе напали на учителя физики Ришельевского лицея Павла Виктора, который опубликовал на YouTube почти 500 видеоуроков по физике и в 2009 году был признан учителем года.