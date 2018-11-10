ДТП на Ровенщине: маршрутка влетела в грузовик - трое погибло

После столкновения с грузовиком маршрутка "вошла" в отбойник / ГУ НП в Ровенской области

На Ровенищне 10 ноября произошло крупное ДТП, в котором погибло три человека.

"Сегодня, 10 ноября, на трассе "Киев-Чоп", вблизи села Пустоиванье, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и микроавтобуса. По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Водитель и два пассажира микроавтобуса погибли", - сообщает пресс-служба областной полиции.

На месте ДТП работают полицейская группа, спасатели и следователи, которые Читайте такжеМасштабное ДТП в Киеве на Печерске: появилось видео момента столкновения автокрана с машинамиустанавливают причину ДТП.

Напомним, в пятницу, 9 ноября, в Киеве на Большой Кольцевой дороге столкнулись автомобиль нардепа от БПП Сергея Лещенко и грузовик. В результате ДТП с травмами была госпитализирована пассажирка легкового авто. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.