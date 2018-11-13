В "ДНР" похвастались, что раскрыли "кражу века"

В "МВД ДНР" якобы раскрыли "кражу века" / Скриншот видео с youtube.com

На захваченной части Донецкой области сотрудники так называемого "МВД" самопровозглашенной "ДНР" похвастались, что раскрыли кражу золотых украшений и денег из центрального универмага Донецка (СМИ назвали преступление "кражей века").

"Правоохранители" утверждают, что преступление совершил дончанин-сотрудник ЦУМа, мужчину задержали.

"… был осведомлен о работе систем безопасности… злоумышленник вывел из стоя записывающие устройства и систему сигнализации, после чего собрал более полутора тысяч золотых украшений в полиэтиленовые пакеты и покинул место преступления…", — сообщили в псевдоведомстве.

Напомним, 31 октября в донецком ЦУМе обнаружили крупную кражу — из двух отделов были украдены ювелирные изделия на сумму около 120 млн рублей (более 1 млн 700 тысяч долларов).