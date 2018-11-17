В России начальник расстрелял возмущенного задержкой зарплаты сотрудника

Задерживали стрелка ОМОНовцы / Reuters

В российском Калининграде директор местной компании по производству металлических изделий біл задержан полицией после того, как расстрелял сотрудника, требовавшего выплатить ему долги по зарплате, из травматического пистолета.

Конфликт между 45-летним директором и его 47-летним подчиненным произошел утром в четверг, 15 ноября. Работник возмутился тем, что снова задерживают зарплату, а в ответ получил четыре пули из травматического пистолета, говорится в сообщении "Интерфакса".

Пострадавший был госпитализирован, ему потребовалась операция. Директора фирмы, ранее судимого, задержали.

Напомним, в ночь на четверг, 8 ноября в баре и танцклубе в городке Таузенд-Оукс в Южной Калифорнии, в 40 милях западнее Лос-Анджелеса произошла стрельба. Стрелок открыл огонь в местном баре, в котором находилось не менее 100 человек. 12 человек погибло, среди них - офицер полиции.