Нападение на инкассаторов в Ирпене: стало известно, сколько денег украли

Злоумышленники, напавшие на авто инкассаторов в Ирпене, украли 1,8 млн гривен / Скриншот видео с youtube.com

В городе Ирпень (находится под Киевом) злоумышленники напали на инкассаторский автомобиль "ПриватБанка" и украли 1 миллион 800 тысяч гривен, которые находились в кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов.

Неизвестные на угнанном автомобиле сбили водителя-инкассатора и заблокировали выезд инкассаторской машине, говорится на сайте банка.

"... угрожая применением оружия и физической силы, грабители смогли завладеть кассетами с деньгами для банкомата и убежать. Водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения", — отмечается в сообщении.

Ранее в полиции сообщили, что 17 ноября в Ирпене на инкассаторскую машину напали двое злоумышленников, они забрали из авто четыре банкоматные кассеты с деньгами и уехали на черном джипе.