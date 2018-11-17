Нападение на инкассаторов в Ирпене: стало известно, сколько денег украли

В результате нападения на авто инкассаторов под Киевом пострадал один человек.
В городе Ирпень (находится под Киевом) злоумышленники напали на инкассаторский автомобиль "ПриватБанка" и украли 1 миллион 800 тысяч гривен, которые находились в кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов.
Неизвестные на угнанном автомобиле сбили водителя-инкассатора и заблокировали выезд инкассаторской машине, говорится на сайте банка.
"... угрожая применением оружия и физической силы, грабители смогли завладеть кассетами с деньгами для банкомата и убежать. Водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения", — отмечается в сообщении.
Ранее в полиции сообщили, что 17 ноября в Ирпене на инкассаторскую машину напали двое злоумышленников, они забрали из авто четыре банкоматные кассеты с деньгами и уехали на черном джипе.