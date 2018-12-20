В Марокко экстремисты с криками отрезали голову скандинавской туристке

Экстремисты. Иллюстративное фото / Trend.Az

В Марокко террористы-экстремисты обезглавили молодую туристку из Дании с криками "За Сирию" и сняли это на видео.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание Daily Mail. По данным журналистов, тела 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Йесперсен и 28-летней норвежки Марен Уэланд нашли в марокканских горах неподалеку от поселка Имлиль.

Последний раз девушек видели живыми в отеле Faouzi в городе Марракеш. Полицейским быстро удалось идентифицировать и задержали трех подозреваемых в убийстве. Власти Марокко подтвердили, что один из задержанных является экстремистом.

Правительство Дании выразило уверенность, что жестокие убийства совершили члены террористической организации ИГИЛ ("Исламское государство") поскольку обезглавливание с криками "Это за Сирию! Это головы ваших богов" одной из девушек было снято на видео.

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