Пролежавший в земле 20 лет труп девушки украли из могилы ради "свадьбы"

Главная героиня мульфильма "Труп невесты" / superheroes

Тело 18-летней девушки, умершей в 1998-м, было украдено из могилы в провинции Хэбэй (Китайская народная республика).

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. Согласно обнародованным данным, родственники скончавшийся уверены, что девушку собираются "выдать замуж" за другого мертвеца − в обряде "свадьбой мертвецов".

Во время такой древней китайской церемонии трупы символически обручают − чтобы они не оставались одинокими в потустороннем мире. Порой это происходит с согласия семей обеих покойников, однако зачастую родственники умерших юношей за громадные деньги покупают трупы девушек. Причем порой цены за такие трупы составляют десятки тысяч долларов.

Напомним, ранее на Филиппинах девушка на похоронах вышла замуж за мертвого жениха.