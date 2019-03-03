"Украинцы и россияне братья": сын крымского писателя-коллаборанта жестоко убил жену и сына

Знакомые уверяют, что семья была дружной и любящей / Фото: Мk.ru

В Москве 2 марта 34-летний крымчанин Савва Никитин жестоко убил 29-летнюю гражданскую жену Марию и шестилетнего сына, а затем пытался свести счеты с жизнью.

Как сообщает МК.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительной версии – женщина застала мужа, склоняющего ребенка к интимной близости в извращенной форме. Мария сразу не обратилась в полицию, и эта заминка стоила ей и сыну жизни.

На теле ребенка обнаружено порядка 70 ран, а женщина, по предварительно версии, умерла от удушья. Прибывшие на место оперативники были шокированы сценой убийства: вся комната, где лежали тела, была залита кровью. На полу и подоконнике мужчина написал кровью: "Иуда — Маша. Я тебя породил, я и удавлю", а также оставил четыре записки. В посланиях он извиняется перед своим кумом, а также пишет: "Украинский и русский народ — это братья, запомните!".

/ Фото: Мk.ru

/ Фото: Мk.ru

В полиции выяснили, что убийца - сын пророссийски настроенного украинского писателя Александра Никитина из Ялты, члена Союза писателей Крыма и лауреата литературных премий.

"Я там не был не знаю. Но женщины иногда могут что-то сказать или сделать, что даже самый спокойный человек может выйти из себя. Возможно, она как-то его спровоцировала", - прокомментировал поступок сына Никитин в комментарии Kп.ru.

Савва и Мария тоже ранее жили в Крыму, а в Москву к родственникам переехали три года назад. Отец уверяет, что сын никогда не был агрессивным, но в последнее время стал молчаливым и из-за отсутствия работы испытывал финансовые трудности. Известно, что летом семья ездила в отпуск к родственникам в Украину.

Подозреваемый в жестоком убийстве женщины и ребенка задержан и помещен в больницу под охрану. Медики констатировали, что, на первый взгляд, мужчина является полностью здоровым и в растлении малолетнего сына признался добровольно.

Напомним, в Харькове нашли тело 14-летней местной жительницы с многочисленными ножевыми ранениями, в убийстве подозревают 16-летнего парня, с которым девушка раньше имела отношения.