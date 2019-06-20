Мать подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко публично отказалась от сына

Мария Тарасова отказалась от сына-педофила / Фото: скриншот из видео

Местная жительница села Ивановка Одесской области Мария Тарасова, мать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова, заявила, что больше не хочет знать своего младшего сына.

"Это он сделал! Я отказалась от него, у меня нет сына, я не хочу знать такого сына", - сказала женщина журналисту ТСН.

Тарасова в слезах заверила СМИ, что не знала о совершенном ее сыном тяжком преступлении. Она добавила, что не сомневается – Дарью убил именно ее младший сын.

"Я пойду на полиграф, я отвечу на все вопросы. Он видел, что я при 190 на 115 давления пурпурно-красная бегаю, ищу ребенка и он бегает рядом возле меня и ни слова мне не сказал. А как людям сейчас объяснить, что я на самом деле об этом не знала?", - добавила она.

Журналисты ранее выяснили, что семья подозреваемого отказалась нанимать для него адвоката.

Сейчас дом подозреваемого в Ивановке охраняют сотрудники полиции, поскольку местные жители хотели устроить виновнику преступления и его родственникам самосуд. Торговые павильоны семьи Тарасовых на рынке расписали красной краской. Родным подозреваемого односельчане советуют уехать из Ивановки, поскольку долго охранять их дом полиция не сможет.

Ранее Главред собрал все, что известно об убийстве 11-летней девочки.

Также правоохранители заявили, что убийство пропавшей несколько дней назад 11-летней школьницы Дарьи Лукьяненко было совершено на сексуальной почве.