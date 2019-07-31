В Житомире водитель протащил патрульного с зажатой стеклом рукой

31 июля 2019, 21:01

Лихач имел явные признаки алкогольного опьянения.

полиция
Полиция пострадала в результате действий пьяного водителя / Фото: facebook.com/Патрульная полиция Борисполя

В Житомире вечером 30 июля патрульные полицейские остановили движущийся со включенным аварийным светом автомобиль Renault.

Как сообщает отдел коммуникаций полиции Житомирской области, водитель транспортного средства внешне имел очевидные признаки опьянения.

Мужчина отказался предоставить патрульным водительское удостоверение и документы на автомобиль. Затем он внезапно поднял стекло, зажав руку полицейского и начал резкое движение, протянув сотрудника правоохранительных органов по проезжей части на протяжении около 35 метров.

Затем нарушитель отпустил патрульного и скрылся с места происшествия. Полицейский получил травмы в виде ушибов, ссадин и растяжения связок.

"Сейчас кроме административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, ему грозит еще и уголовная, так как по данному факту начато досудебное расследование", - сказано в сообщении.

Пострадавшему оказана медицинская помощь. По факту правонарушения инициировано расследование.

Напомним, в Черниговской области пьяная ссора двух мужчин закончилась летально: один знакомый забил другого до смерти, а тело выкинул в Десну.

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Житомир патрульные новости Украины
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