"Пока последний в трусах не съ*бется": "борзый" помощник кандидата в депутаты угрожал убить детей

Алексей Школьный придрался к детям на улице / скриншот

Алексей Школьный, помощник и доверенное лицо кандидата в депутаты Александра Гончаренка от партии Сила и честь, угрожал детям расстрелом из-за того, что они проехали на скейте мимо его машины.

По информации, Алексей Школьный поставил свою машину на пешеходном тротуаре, после чего возле нее проехали дети и подростки на скейтах. По словам журналиста, помощник кандидата в депутаты "угрожал детям стрелять в них из окна, если они еще хоть раз воспользуются пешеходным тротуаром рядом с его машиной".

После того, как Колтунов подошел к Школьному с включенной камерой тот, в ответ, достал телескопическую дубинку и пробовал забрать телефон, угрожая убийством.

"После этого, желая продемонстрировать свою значимость окружающим, подогнал вторую тачку. В этот раз Mersedes S500, госномер АА 7770 ОЕ. Ну, спасибо что не выволок все свое имущество из дому. Непробиваемый блатной номер "три семерочки" на Мерседесе встречается тогда, когда автомобиль - ментовский, а по факту - помогает неадекватам из структур уходить от ответственности", - сообщил журналист Игорь Колтунов на своей странице в Facebook.

По приезду полиции журналист Игорь Колтунов подал на помощника кандидата в депутаты заявление.

Отметим, под сообщением мгновенно появилась тьма комментариев.

"Написал ему комментарий под его видео, где он оправдывается, а после снимает детей. (написал предположение, что он им дал на мороженное или пообещал новые скейты) так дивным образом был отправлен в чс Странно ))) обидно.... но ладно", - сказал Gadeliya David.

"Валить,валить и валить этих ублюдков до тех пор пока последний в трусах не съ@бется из этой многострадальной страны!", - пишет Андрей Калайда.

"Большой тракторист и такая же походка быка полей. Пузо серьёзное,БЫДЛО. Нарушения и превышения сразу видно Так что можно готовить материалы в суд. А вот коп такой же жлоб. Шавка подзаборная. Интересно всем пятки лижет?", - добавил Святослав Светлый.

"Мусора чмошники, как обычных людей так они без причин в наручники одевали, а как борзый быдло и неадекват то они не имеют права, выродки как и герой видео", - отметил Владимир Максимов.

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева мужчина с охотничьим ружьем ограбил офис одного из депутатов, злоумышленника с награбленным остановил сотрудник охранной фирмы - попал ему в щеку.

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