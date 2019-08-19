Жуткий пожар в Одессе: владельцу сгоревшего отеля сообщили о подозрении

Владельцу сгоревшего отеля Токио Стар сообщили о подозрении / Фото: REUTERS

19 августа прокуратура сообщила о подозрении Вадиму Черному, владельцу злосчастного отеля Токио стар в Одессе, где при пожаре погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области в рамках расследования следователи Главного управления Национальной полиции в области задержали фактического владельца отеля Токио Стар, где произошел пожар. Сейчас прокуратура сообщила о подозрении указанному лицу в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - сказано в сообщении пресс-службы ГПУ.

По информации, продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Читайте также"Клоповник, конура без окон": в Сети раскрыли жуткие детали о сгоревшем отеле Токио Стар в ОдессеТакже принимаются меры для изъятия и исследования учредительных документов предприятия - владельца отеля, финансово-хозяйственной деятельности, установки, обслуживания пожарной сигнализации и других.

Напомним:

В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной. В результате пожара в отеле погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, пригрозив владельцу одесского отеля, в котором погибли люди.

Позже копы озвучили три версии жуткого пожара: инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня постояльцами гостиницы

Вечером 17 августа сотрудники полиции задержали в Одессе владельца отеля Токио Стар, известного в городе предпринимателя Вадима Черного.

18 августа владелец отеля Токио Стар Вадим Черный обратился с письмом к президенту Владимиру Зеленскому. Он написал, что пожарная автоматика все-таки послала сигнал о возгорании на пульт охранной фирмы, но оттуда он спасателям почему-то не поступил.