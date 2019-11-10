Убийца-беглец из Молдовы едва не зарезал украинского пограничника

Злоумышленник едва не зарезал пограничника / Фото: пресс-служба ГПСУ

Сбежавший от полиции убийца из Молдовы смог беспрепятственно пересечь границу и был задержан сотрудником Госпогранслужбы, когда прошел уже 800 метров украинской территории. При задержании злоумышленник набросился на пограничника с ножом.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, инцидент случился около села Домница в Подольском районе Одесской области.

Подозрительного незнакомца заметили местные жители. Они и сообщили в компетентные органы. Сотрудник ГПСУ потребовал у незнакомца документы, но мужчина набросился на пограничника с ножом. По счастливому стечению обстоятельств пограничнику удалось избежать ранения и разоружить преступника.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина пересек границу Украины, скрываясь от уголовного преследования в соседней Молдове. Его разыскивали за совершение убийства в городе Рыбница.

Злоумышленник доставлен в пункт временного содержания в Подольске. Помимо уголовной ответственности в Молдове, ему придется отвечать и перед украинским законодательством.

/ Фото: пресс-служба ГПСУ

/ Фото: пресс-служба ГПСУ

Напомним, в зоне ООС пограничники задержали гражданина Турции, который соблазнял украинок выехать за границу, обещая им "золотые горы", а на деле отправлял в бордель.

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