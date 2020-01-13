В Каховке из-за резонансного убийства "полетели головы": кого уволили

Полиция / УНИАН

Резонансное убийство в Каховке Херсонской области привело к первым увольнениям. Так, троих полицейских обвинили в н обеспечении расследования преступлений.

По данным пресс-службы полиции Херсонской области, в отношении главы Каховского отдела полиции и сотрудников, которые имели отношение к расследованию убийства, провели служебное расследование.

"По результатам расследования трех работников отстранили от занимаемой должности, троих уволили из органов внутренних дел, еще трем сотрудникам наложено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Указано, что под увольнение попало руководство Каховского отдела полиции, а также следователя и оперуполномоченного уголовного розыска, которые выехали на вызов об убийстве. При этом против дежурного отдела и ответственного от руководства, которые были в суточном наряде, и следователя, который вел производство, применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия должности.

Также сообщается об увольнении старшего инспектора по контролю за оборотом оружия, который находился в компании подозреваемого в момент совершения преступления, также уволен из органов внутренних дел Украины. Материалы, которые были получены в ходе служебного расследования, направлены в Государственное бюро расследований.

Как ранее сообщал Главред, мама погибшего в Каховке Владимира Чебукина рассказала о конфликте сына с сожителем его бывшей жены.