Пять ножевых в грудь: в Днепре "садисты" устроили жесткую расправу над мужчиной

В Днепре поиздевались над мужчиной / ТСН

В Днепре произошел вопиющий инцидент. Так, группа молодых людей поиздевалась над мужчиной.

По данным прокуратуры Днепропетровской области, один из нападавших нанес пострадавшему более пяти ударов ножом в область груди. Всего пострадало два человека.

"Брызнув газ пострадавшим в глаза, они начали наносить многочисленные удары по телу, после чего открыто завладели их денежными средствами, мобильным телефоном, устройством для курения табака, фитнес-трекером и другим имуществом", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Все издевательства молодые люди сняли на видео Правоохранители уже задержали нападавшего. Ему объявили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренных частью 2 статьи 15 пункта 7, частью 2 статьи 115 "Покушение на убийство" и частью 2 статьи 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Главред, в Днепре улице Трансформаторной недалеко от дома №39 на дереве висел молодой парень без признаков жизни.