На Закарпатье в ДТП погибли девушка и парень

В первые часы Нового года в Иршавском районе Закарпатской области произошло смертельное ДТП: 20-летний водитель из Виноградовского района, управляя автомобилем BMW, не справился с управлением, съехал в кювет, где и столкнулся с деревом. От удара автомобиль загорелся.

По данным Иршавского РО УМВД, водитель получил телесные повреждения, а пассажиры – 14-летняя девушка и ее 26-летний односельчанин, погибли на месте происшествия.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как ранее писал "Главред", 30 декабря в Макеевке Донецкой области в жутком ДТП погибли два человека, еще двое – госпитализированы. Водитель автомобиля Toyota Prado, двигаясь со стороны центра города в направлении железнодорожного вокзала, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в зоне действия пешеходных знаков.

25-летний житель Макеевки погиб на месте ДТП. После наезда на пешехода автомобиль выехал на левую обочину и врезался в осветительную опору, которая от силы удара была разрушена. В результате ДТП 19-летний пассажир автомобиля погиб на месте, а 19-летний водитель автомобиля и 20-летняя девушка-пассажир получили травмы и были доставлены в городскую больницу.

Фото: mvs.gov.ua