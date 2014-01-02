На Прикарпатье лихач на Mercedes протаранил авто ГАИшников и сбил двух милиционеров

В Ивано-Франковской области сотрудники ГАИ задержали водителя-правонарушителя, который, пытаясь убежать, совершил наезд на правоохранителей.

Один из нарядов роты ДПС ГАИ, находясь на маршруте патрулирования в с. Чернеев, пытался остановить водителя Mercedes-Benz E 270, который превышал скорость. На требование остановиться водитель не отреагировал, пишут Вести.

Инспекторы погнались за ним, но тот игнорировал все требования остановиться.Сотрудники ГАИ вызвали подкрепление.

В г. Яремче Mercedes был заблокирован сотрудниками Госавтоинспекции. Но и это не остановило правонарушителя. В результате инцидента двум стражам порядка были нанесены телесные повреждения, поврежден также служебный автомобиль.

Вскоре водителя все-таки задержали. Им оказался 21-летний житель Закарпатской области. Mercedes поместили на арест-площадку, а горе-водителя доставили в прокуратуру г. Яремче, в отношении него решается вопрос о задержании в порядке ст.208 УПК Украины.

По данному факту назначено и проводится служебное расследование.

Напомним, в Красном Лимане на Донбассе в собственном авто погиб начальник Краснолиманского ГАИ. Его автомобиль не вписался в поворот и врезался в газовую трубу на обочине. От удара машина загорелась, водителя, доставленного в больницу, спасти не удалось.