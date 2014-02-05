Прокуратура уточнила число жертв ДТП на Сумщине: погибли 12 человек

Жертвами ДТП на Сумщине, где 4 февраля поезд столкнулся с маршруткой, стали 12 человек.

Такие уточненные данные привели в прокуратуре Сумской области, сообщает УНИАН. Ранее, напомним, сообщалось о 13 погибших.

"В результате ДТП погибли не 13, а 12 человек, и 6 получили телесные повреждения", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Двух пострадавших женщин уже прооперировали: у них переломы, ушибы и разрывы внутренних органов.

В Сумской области среда, 5 февраля, объявлена днем траура по погибшим.

Напомним, авария произошла на железнодорожном переезде во вторник, 4 февраля. Больше о происшествии читайте здесь.