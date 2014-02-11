Виновник ДТП на Луганщине, где погибли три человека, получил 7 лет тюрьмы

Апелляционный суд Луганской области отменил мягкий приговор, который выдвинули виновнику смертельного ДТП в Лисичанске, и приговорил его 7 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3 лет.

Об этом со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры сообщает ТСН.

Мужчина совершил страшную аварию, унесшую жизни трех человек, еще в декабре 2010 года. Местный бизнесмен наехал на трех пешеходов. От полученных травм люди погибли.

Водитель был приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3 лет. На основании ст.75 УК Украины, он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года. Приговор суда представители прокуратуры обжаловали в апелляционном порядке.

Ранее "Главред" сообщал, что 10 февраля в Хмельницком сын депутата облсовета, 19-летний Дмитрий Червонюк, который в августе прошлого года совершил смертельное ДТП, получил 4 года лишения свободы условно и был выпушен из-под стражи в зале суда.