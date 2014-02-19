В горящем Доме профсоюзов рухнули конструкции: спасен 41 человек

В ночь на среду, 19 февраля, спасателям пришлось уйти из горящего Дома профсоюзов на Майдане Независимости, потому что между 4 и 5 этажами здания возникло обрушения конструкций.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"По состоянию на 6:00 из Дома профсоюзов спасены 30 человек, находившихся на 3-9 этажах здания. Однако поиск и спасение людей продолжаются до сих пор. Спасателям удалось вынести на носилках 7 человек, а также 4 человека были спасены с помощью коленчатого подъемника Bronto", - говорится в сообщении.

Онлайн-трансляцию с места протестов смотрите здесь.

Во время тушения пожара личный состав был выведен наружу, ведь возникло обрушения конструкций между 4 и 5 этажами. Кроме того, спасатели отметили, что для эффективного тушения пожара часть техники передислоцируется с улицы Михайловской на Крещатик.

Ранее "Главред" сообщал, что нардеп Петр Порошенко обвинил милицию в поджоге Дома профсоюзов. По его мнению, это было сделано для того, чтобы уничтожить Штаб национального спасения. Больше подробностей боев в центре Киева читайте здесь.