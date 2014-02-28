"Небесная сотня" пополнилась: умер еще один активист Майдана

В пятницу, 28 февраля, умер 23-летний харьковчанин Владислав Зубенко, который получил ранение во время расстрела протестующих на Институтской. Таким образом, он тоже вошел в символическую "Небесную сотню".

Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Помощь пострадавшим в Киеве".

"Печальная новость: Владислав Зубенко умер сегодня в Институте Сердца на Петра Запорожца", - говорится в сообщении.

У парня отказали почки, поэтому собранные на его лечение более 17 тыс. грн деньги пойдут на похороны. Также сообщается, что утром в субботу тело передадут родственникам и волонтерам, а панихида, скорее всего, состоится на Майдане Независимости в Киеве.

Информацию о смерти своего земляка уже подтвердили и немало представителей харьковского Евромайдана.

Ранее "Главред" сообщал, что 82 человека стали жертвами стычек протестующих и силовиков в центре Киева. Позже скончались еще несколько человек, их символически называют "Небесной сотней".

Фото: tsn.ua