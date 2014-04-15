В Украине за год пострадали 200 журналистов, двое погибли - ОБСЕ

На протяжении 2013 года в Украине зафиксировано свыше 200 случаев насилия против журналистов, при этом двое работников СМИ погибли.

Об этом сообщила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович во время семинара по вопросам безопасности журналистов в Киеве, сообщает УНИАН.

"Эти события в Украине, которые начались в прошлом году и продолжаются и поныне, - это по сути демонстрация того, в каких условиях могут работать журналисты и какая трудная у них работа, и как важна эта работа для общества", - отметила она.

"Необходимо сказать, что в прошлом году произошло более 200 случаев насилия против журналистов, двое из ваших коллег погибли и очень многие были ранены. Налоговая врывается в журналистские офисы, забирают камеры, компьютеры, проводятся рейды людьми, которые называют себя протестующими, - это происходит ежедневно. Я получаю информацию о том, что на журналистов нападают, особенно в восточной части Украины", - заявила представитель ОБСЕ.

Также она прибавила, что посетила Харьков и выявила факты насилия милиции против журналистов.

"Вчера вечером вернулась из Харькова, где милиция или игнорирует журналистов, или наоборот нападает на них, их запугивают, они становятся мишенями, независимо от того, имеют ли внешние признаки - надписи "пресса" или "журналист", или нет. После семинара по вопросам безопасности журналистов я поеду в Одессу, и там также буду встречаться с коллегами, узнавать о том, как им работается", - заявила Миятович.

Кроме вышесказанного обратим внимание, на резонансное убийство журналиста, которое произошло в центре Киева. Так, в середине февраля корреспондент газеты "Вести" Вячеслав Веремий, который вместе с коллегой возвращался с работы на такси, получил пулевое ранение в спину от неизвестных злоумышленников.

Из-за полученного пулевого ранения он скончался в реанимации.