При взрыве в Луганской ОГА погибли "министр" ЛНР и еще семь человек

В понедельник, 2 июня, при взрыве в здании Луганской облгосадминистрации, по последним данным, погибли восемь человек, в том числе и самозваная "министр здравоохранения" террористической ЛНР Наталья Архипова.

Об этом со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД в Луганской области сообщает Ukranews.com.

"В дежурную часть Ленинского райотдела милиции поступило сообщение о том, что 2 июня на четвертом этаже помещения Луганской областной госадминистрации, где последнее время находятся вооруженные лица, представляющиеся представителями ЛНР, произошел взрыв. Вследствие взрыва от полученных телесных повреждений погибли жители города Луганска: Кукуруза И.О. 1967 г.р., Косюк В.А. 1971 г.р., Черкес Г.А. 1967 г.р., Полежаев С.М. 1964 г.р., Архипова Н.В. 1969 г.р. ("министр" здравоохранения ЛНР), Гизай А.А. 1964 г.р. (руководитель общественной организации "Каскад"), Долженко Н.А. 1955 г.р., неустановленная женщина 35-40 лет", - говорится в сообщении.

С телесными повреждениями различной степени тяжести в больницу госпитализированы 11 человек. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.

Напомним, по одной из версий следствия, в здание Луганской ОГА стреляли из ПЗРК. Правоохранители не исключают, что боевики ЛНР стреляли из ПЗРК по самолету, который осуществлял маневр над Луганском, однако ракета навелась на тепло от кондиционера на здании ОГА.

Силы антитеррористической операции опровергли нанесение удара украинской военной авиацией по зданию Луганской ОГА. "Если бы самолет отработал, то там бы мало что осталось", - заявил спикер антитеррористической операции Владислав Селезнев, подчеркнув, что именно поэтому военные не прибегают к использованию авиации для нанесения ударов по боевикам в черте городов.