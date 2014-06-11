В Луганске боевики напали на милиционеров: одного убили, двоих взяли в заложники

В ночь на 10 июня в Луганске вооруженные боевики ЛНР атаковали сотрудников милиции.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

В результате вооруженного нападения один милиционер был убит, другой – тяжело ранен, еще двоих сотрудников милиции террористы взяли в заложники.

Напомним, ранее в Енакиево боевики ДНР захватили в заложники 8 сотрудников милиции и отправили их в Горловку.

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