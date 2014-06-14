В Авдеевке, под Донецком, террористы похитили офицера зенитной части.

Об этом со ссылкой на жену офицера сообщает Минобороны в Facebook.

"Сегодня, 14 июня, около 13:00 в городе Авдеевка пять вооруженных боевиков захватили в плен заместителя начальника командного пункта зенитного ракетного дивизиона майора ВС Украины Лубенцова Романа Александровича", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны отметили, что на данный момент связи с похищенным нет, а сами похитители никаких требований не выдвигали.

Напомним, что на прошлой неделе при аналогичных обстоятельствах в Артемовске похитили начальника одной из воинских частей Донецкого гарнизона Владимира Чеботка.

Тогда военнослужащие успели отбить своего командира, который был ранен.

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