Обстрел пограничников в Мариуполе: погиб председатель совета церквей - СМИ

В субботу, 14 июня, в результате обстрела террористами машины пограничников в районе пост-моста погиб пастор Сергей Скоробагач, который являлся председателем совета церквей города.

Об этом сообщает 0629, ссылаясь на данные прихожан церкви "Обновление", в которой Скоробогач являлся пастором.

По данным собеседников издания, в его автомобиль "Хонда" попал один из снарядов, который был выпущен боевиками.

"Сергей Петрович посвятил свою жизнь заботе о детях-сиротах и эта роковая поездка была по служению. Никаких политических или идеологических поводов с его стороны никогда не было", - заявили прихожане.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщили, что в результате нападения террористов в Мариуполе и боя с ними погибли, по последним данным, пятеро украинских пограничников. Еще семеро ранены.