В Донецкой области в зоне АТО погибли четверо детей

На территории Донецкой области, в зоне проведения АТО, погибли четверо детей, в то же время данных о погибших в Луганской области детях нет.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, ссылаясь на данные результатов судебно-медицинских экспертиз, передает "Интерфакс-Украина".

В то же время в ведомстве не уточнили причины смерти детей.

"В зоне АТО по официальной информации судебно-медицинской экспертизы всего погибли четверо детей. Эти дети погибли в Донецкой области, информации о погибших детях в Луганской области нет", - подчеркнули в Минздраве.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что АТО в восточных областях Украины проходит с апреля текущего года.

Ранее в Минобороны сообщили, что с начала антитеррористической операции на Донбассе к утру 19 июня Вооруженные силы Украины потеряли 156 военнослужащих, из них непосредственно в зоне боевых действий - 120.