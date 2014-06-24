На Донбассе снова подорвали железнодорожные пути

На Луганщине на перегонах Кондрашевская Новая – Огородный и Краснозеровка-Огородный снова подорвали железнодорожный участок.

Как сообщает пресс-служба Донецкой железной дороги, было повреждено три и один метр пути, пишет Интерфакс-Украина.

В результате взрыва, который произошел 24 июня 5.30 утра на перегоне Кондрашевская Новая – Огородный (959 км) и в 6.00 на перегоне Краснозеровка-Огородный (954 км) соответственно, никто не пострадал, сбоев в движении нет.

При этом движение планируется уже восстановить к 11.00.

"Донецкая железная дорога крайне обеспокоена ситуацией с подрывами пути и призывает правоохранителей и все силовые структуры к обеспечению безопасности работы, целостности инфраструктуры ДЖД", - говорится в сообщении компании.

Как известно, это уже не первый случай подрыва железнодорожного полотна. Так, 22 июня на перегоне Иловайск – Кутейниково неизвестные взорвали пути. В результате сошли с рельсов 14 вагонов.

Напомним, что террористы продолжают обстрел позиций сил АТО. В частности, за минувшие сутки несколько раз были обстреляны блокпосты силовиков.