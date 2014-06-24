Расследованием взрыва моста на Запорожье занялась СБУ

В ночь на вторник, 24 июня, в Запорожской области неизвестные повредили мост, взорвав его опору возле райцентра Орехов. Расследованием взрыва займется СБУ.

Об этом сообщается на сайте ГУ МВД в Запорожской области.

Сегодня в 2:20 ночи в дежурную часть Ореховского РО ГУ МВД в Запорожской области поступило сообщение о том, что неизвестные повредили мост на выезде из города Орехов в сторону села Новоданиловка.

Отмечается, что на место происшествия немедленно выехали руководство ГУ МВД в Запорожской области и оперативных служб, взрыво-техническая и кинологическая службы, криминалистическая лаборатория ГУМВД и следственно-оперативная группа в полном составе.

Было установлено, что неизвестные путем взрыва повредили опору железнодорожного моста в сторону села Новоданиловка Ореховского района. Происшествие зарегистрировано в ЕРДР.

Пассажирский поезд сообщением "Бердянск - Днепропетровск" остановлен на подъездах к месту происшествия.

Согласно действующему законодательству, уголовное производство по данному факту будет осуществляться СБУ, говорится в сообщении.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня ночью на Луганщине на перегонах Кондрашевская Новая – Огородный и Краснозеровка – Огородный взорвали два железнодорожных участка.

Фото: Ирины Жахур