Рельсовая война на Донбассе продолжается: взорван мост на Луганщине

В пятницу, 27 июня, утром в Луганской области неизвестные дважды подорвали железнодорожный мост на станции "Огородный" Донецкой железной дороги.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ДонЖД сообщает УНИАН.

Первый взрыв произошел в 4:45 утра, а второй - в 5:20. Взрывы произошли на участке моста между входным светофором и стрелочным переездом.

"В результате взрыва частично повреждена опора, пролетное строение моста, 10 шпал и 12 метров пути обоих рельсов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что специалисты службы пути уже ведут на подорванном участке моста аварийно-восстановительные работы, а движение поездов временно закрыто.

Напомним, что 24-25 июня в Донецкой области неизвестные лица 7 раз взрывали рельсы.

Также напомним, что 24 июня неизвестными был взорван железнодорожный мост в Орехове Запорожской области. Расследованием дела занялась СБУ.