Ночью в военкомате Одессы прогремел взрыв: пострадал один человек

В ночь на пятницу, 4 июля, в Одессе в одном из военных комиссариатов города произошел взрыв, пострадал один человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателей, инцидент произошел в Суворовском районе города в 3:33.

"В трехэтажном здании, где размещено дорожно-эксплуатационное управление и Суворовский районный военный комиссариат, произошел взрыв. В результате взрыва один человек пострадал, он госпитализирован. Взрывом частично поврежден фундамент здания", - отметили в ведомстве.

Причина взрыва устанавливается. По факту происшествия проводится расследование.

Также стало известно, что на месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.