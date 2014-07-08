В Донецке боевиками похищены еще два директора шахт

Во вторник, 8 июля, в Донецке боевики террористической ДНР похитили двух директоров шахт - им. Скочинского и им. Калинина.

Об этом на пресс-конференции заявил донецкий городской голова Александр Лукьянченко, сообщают "Новости Донбасса".

По его словам, директоров забрали утром прямо с их рабочих мест. Мэр Донецка заявил, что намерен собирается вести переговоры об их освобождении.

Справка.

Шахта имени академика А. А. Скочинского — угольная шахта в Донецке (Кировский район). Входит в состав государственного объединения "Донецкая угольная энергетическая компания" (ГП "ДУЭК"). Ранее входила в состав треста "Донецкуголь". Директор шахты Миминошвили Варлам Валерьянович.

Шахта имени М. И. Калинина — угледобывающее предприятие в Донецке, входит в состав ГП "Донецкая угольная энергетическая компания". И.о. директора Долгих Вениамин Николаевич.

Напомним, что журналист Всеволод Филимоненко рассказал в комментарии "Главреду": террористы на Донбассе за схваченных ими заложников пытаются "выторговать" как можно больше, не брезгуя даже "выкупом" в несколько сотен долларов.

Также напомним, что ранее были похищены директор ГП "Селидовуголь" Александр Мартемьянов и директор ОП "Шахта "Украина" Артур Мирумян.