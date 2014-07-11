Разборки боевиков в Луганске: батальон "Заря" обстрелял российских наемников – 7 убитых

В районе аэропорта Луганска произошла перестрелка между различными группировками террористов, семеро из них были убиты.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь информцентра СНБО Андрей Лысенко, сообщает 112.ua.

"Во время боя возле аэропорта (Луганского) из-за конфликта между бандформированиями произошла перестрелка между батальоном террористов "Заря" и российскими наемниками, которые двигались из Донецка. В результате 7 боевиков погибли", - заявил Лысенко.

Напомним, что 6 июля на Луганщине между группами террористов произошла перестрелка из-за спора о сдаче в плен силам АТО. В Червонопартизанске отношения с оружием в руках выясняли чеченцы из "армии Мозгового" и "гайдеевцы" (казачья сотня).

Также напомним, что в Донецке между главарями террористов возник конфликт: командир батальона "Восток" Александр Ходаковский поссорился со "Стрелком"-Гиркиным и уехал в Макеевку.