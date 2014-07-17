ДТП на Закарпатье: автомобиль столкнулся с рейсовым автобусов, погибли три человека

В результате аварии погиб водитель и пассажиры автомобиля.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, отметив, что ДТП случилось на автодороге Киев-Чоп в 10:20.
В результате аварии погиб водитель и пассажиры автомобиля, а в больницу был доставлен пассажир автобуса с травмами средней степени тяжести.
"Автобус перевозил 28 пассажиров по маршруту Рахов-Ужгород", - добавили спасатели.
Кроме вышесказанного напомним, 10 июля в Одесской области произошло жуткое ДТП, жертвами которого стали четыре человека.
Фото: zakarpattya.net.ua