ДТП на Закарпатье: автомобиль столкнулся с рейсовым автобусов, погибли три человека

В среду, 16 июля, возле села Ракошино Закарпатской области в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом погибли три человека, а один - получил травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, отметив, что ДТП случилось на автодороге Киев-Чоп в 10:20.

В результате аварии погиб водитель и пассажиры автомобиля, а в больницу был доставлен пассажир автобуса с травмами средней степени тяжести.

"Автобус перевозил 28 пассажиров по маршруту Рахов-Ужгород", - добавили спасатели.

Кроме вышесказанного напомним, 10 июля в Одесской области произошло жуткое ДТП, жертвами которого стали четыре человека.

Фото: zakarpattya.net.ua