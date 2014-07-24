Бандиты "Беса" мешают наступлению силовиков: снова взрывали мосты в Горловке

Сегодня, 24 июля, ночью в Горловке боевики группы Игоря Безлера по прозвищу "Бес" уничтожили отремонтированный в прошлом году мост по улице Бориса Макухи, соединяющий Калининский и Никитовский район. Перед взрывом в город привезли боевиков "ДНР" из поселка Гольмовский, где долгое время в спецшколе располагался их штаб.

Об этом сообщает местное издание Gorlovka.ua.

По информации очевидцев, в районе поселка Румянцева перекрыто движение, слышны выстрелы и отсутствует мобильная связь.

Также был взорван мост в Никитовку, чтобы замедлить продвижение украинской армии, уже обосновавшейся в Майорске и продвигающейся в город.

При этом очевидцы сообщают, что автомобильный мост не полностью разрушен, а просел и легкий транспорт по нему может проехать.

Вчера по такой же схеме боевиками был взорван автомобильный мост в районе трикотажной фабрики, где ожидалось наступление Нацгвардии и спецназа Минобороны со стороны освобожденного Дзержинска.

Напомним, ранее боевики уничтожили мост, соединяющий жилмассив Солнечный и Бессарабку, а до этого – мост между Горловкой и Дзержинском.