Теракт в Бердянске: здание СБУ обстреляли из гранатометов

В Бердянске (Запорожская область) неизвестные злоумышленники из гранатометов обстреляли здание СБУ. По факту обстрела УСБУ области открыло уголовное производство по статье "терроризм".

Об этом сообщили в пресс-службе УСБУ в Запорожской области, пишет Магнолия ТВ.

"Следственное управление УСБУ в Запорожской области открыло уголовное производство по статье "терроризм" по факту обстрела здания СБУ в Бердянске", - сообщает издание.

При этом в СБУ рассказали детали инцидента.

"Выстрелы были осуществлены с расстояния около 50 метров. Один снаряд попал в дерево. От взрыва выбило окна в здании. Второй снаряд не разорвался", - отметили в ведомстве.

Также стало известно, что на месте преступления обнаружены две пустые "трубы" от гранатометов.

По предварительным данным, это оружие относительно нового образца 2008-2009 годов выпуска. Сейчас устанавливается его происхождение.

Ранее подобный инцидент произошел во Львове. Так, 25 июля по дому мэра города Андрея Садового (ул.Стрелецкая, 1) был произведен выстрел из ручного реактивного противотанкового гранатомета "Муха".

Видео: ТРК Юг