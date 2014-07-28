На Луганщине боевики обстреляли погранпункт с мирными гражданами, двое раненых

В понедельник, 28 июля, утром террористы открыли огонь по пункту пропуска "Красная Таловка" на Луганщине, сделав несколько выстрелов из гранатометов.

Инцидент произошел в 10.50, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В результате обстрела, который велся с линии границы, два пограничника были ранены. Кроме того выстрелами были повреждены административное здание пункта пропуска и наблюдательная башню.

Как сообщают пограничники, в этом пункте пропуска как раз проходило оформление граждан, однако террористы цинично открыли огонь на поражение, не задумываясь о безопасности гражданского населения.

Напомним, что вчера из района населенного пункта Черников (Россия) из минометов и гаубиц в течение четырех с половиной часов велся обстрел пограничного пункта пропуска "Должанский" (Луганская область), в результате которого погибли четыре пограничника, а еще двое - получили ранения.

Фото: dpsu.gov.ua