В Донецкой области девять детей подорвались на взрывчатке боевиков

В селе Берестовая Артемовского района Донецкой области на взрывчатке, найденной в укрепрайоне террористов, подорвались девять детей.

Об этом сообщил в своем Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

"Путин еще долго будет убивать и калечить наших детей! Только что мне позвонил глава Артемовской райгосадминистрации Константин Матейченко и сообщил ужасную новость. Несколько часов назад в селе Берестовая Артемовского района дети- подростки принесли во двор какой-то взрывоопасный предмет, который они нашли в укрепрайоне боевиков. Возможно, это была минометная мина или снаряд. Произошел мощный взрыв", - написал он.

"Что это был за предмет, и почему все это произошло - установит следствие. 9 человек доставлено в Артемовскую городскую больницу. Все в тяжелейшем состоянии - требуются срочные ампутации рук, ног. Некоторые навсегда потеряли зрение. В особенно тяжелом состоянии, буквально на грани жизни и смерти, находится ребенок к возрасте 1 год и 3 месяца, который по какому-то несчастливому случаю оказался в этом дворе", - также рассказал советник министра.

По его словам, по тревоге подняты все хирурги и реанимационные бригады. Всем девяти пострадавшим требуются срочные операции.

"Безусловно, значительная часть ответственности лежит на тех, кто нашел и принес во двор этот взрывоопасный предмет. Часть ответственности - на боевиках, террористах, которые принесли этот предмет в Украину и хотели с его помощью убивать наших солдат и мирных жителей. Но самая большая ответственность лежит на Владимире Путине, который развязал эту войну, и министре обороны России Сергее Шойгу, который по указке Путина передает все больше и больше оружия негодяям. Результат этого - сбитый малазийский "Боинг" с 298 пассажирами, пока еще сотни погибших солдат, гвардейцев, милиционеров и мирных жителей, тысячи раненых и десятки тысяч искалеченных судеб!" - возмутился Геращенко.

"Взорванные мосты, разрушенные дома, уничтоженная инфраструктура в двух областях, которую мы теперь будем восстанавливать годами, - вот результат и ответственность Путина, за которую он рано или поздно понесет ответственность! Для тех, кто хочет помочь лекарствами, деньгами пострадавшим - телефон Артемовской центральной районной больницы - +380 (6274) 2 18 99", - добавил советник главы МВД.

В то же время, Громадське.ТВ со ссылкой на журналиста Мустафу Найема сообщило, что один ребенок погиб, но официальных подтверждений этой информации нет.

Больше о ситуации на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".