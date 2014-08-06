Опубликовано видео моста, взорванного боевиками в Горловке

В сети появилось видео, на котором изображен взорванный боевиками мост в Горловке Донецкой области.

Мост был взоврван во вторник, 5 августа. Проложенный над трубами большого диаметра, бетонный мостик соединял жилмассив Строителей и 245-й квартал, сообщается в объяснении к опубликованному видео.

Напомним, что боевики ДНР считают: силовикам АТО будет трудно пройти, поскольку все остальные пути плотно перекрыты террористами.

По предварительной информации, если будет стратегическая необходимость, то не исключено, что может быть разрушен и автомобильный мост, проходящий параллельно пешеходному.

Ранее "Главред" сообщал, что сбежавший из Славянска главарь пророссийских террористов Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок" засел в Горловке и намерен превратить ее во второй Славянск, поэтому взрывает мосты вокруг города.

Фото, видео: Informator Lugansk