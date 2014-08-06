В Горловке за время обстрелов погибли 33 мирных жителя, еще 129 - ранены

В Горловке Донецкой области за период артиллерийских обстрелов погибли 33 мирных жителя, еще 129 - были ранены.

Об этом говорится на сайте Горловского городского совета.

В то же время местные власти рассказали о поврежденных артобстрелами объектах города.

"В результате артиллерийских обстрелов последних дней серьезные повреждения получили объекты коммунальной инфраструктуры города", - говорится на сайте.

При этом власти Горловки отметили, что без газоснабжения остались поселки Гольмовский, Майорск, Жованка, Зайцево (542 частных дома и 77 многоэтажных домов).

"За период артиллерийских обстрелов в Горловке погибли 33 мирных жителя и еще 129 ранены", - подчеркнули в горсовете.

Ранее "Главред" сообщал, что начиная с 27 июля боевики регулярно обстреливают Горловку. В городе подвалы церквей и жилых домов были превращены в бомбоубежища, в которых скрываются сотни людей.