В зоне АТО за сутки погибли минимум 11 военных, число потерь уточняется

За вторник, 12 августа, в ходе боевых действий в зоне АТО на Донбассе, погибли 11 военнослужащих, еще 41 получил ранения.

Об этом заявил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко, сообщает "Украинская правда".

"По официальной информации, которая к нам поступила, без учета инцидента, произошедшего под Донецком, за последние сутки у нас погибло 11 военнослужащих, 41 получили ранения", - сказал он.

Ранее в Твиттер СНБО появилась информация о гибели 41 военнослужащего, однако позже эта информаця была удалена.

По поводу бойцов "Правого сектора", которые наткнулись на блокпост боевиков и были расстреляны, Лысенко заявил: "До сих пор нет четкой информации о том, сколько людей там погибли".

"Это люди из состава батальона территориальной обороны. Должен отметить, что если человек идет служить в военное формирование, вооруженные силы и другие, они автоматически прекращают свое членство в любой политической партии. Поэтому говорить о том, что "Правый сектор" - неуместно, потому это политическая сила ", - сказал он.

Ранее "Главред" сообщал, что в "Правом секторе" заявили о гибели 12 своих бойцов.