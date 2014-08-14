В Зугрэсе при взрыве снаряда погибли 15 человек

Вчера, 13 августа, в захваченном боевиками Зугрэсе Донецкой области при взрыве снаряда погибли 15 человек.

Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации сообщает управление информационной политики и по вопросам прессы ДонОГА.

Трагедия произошла районе городской автостанции.

На месте погибли 14 человек, в том числе двое детей. Позже в больнице скончался еще один ребенок, таким образом количество погибших составило 15 человек, в том числе трое детей.

Ранения разной степени тяжести получили 19 человек.

Напомним, что с 11 по 13 августа, по официальным данным, в Донецкой области погибли 74 человека, еще 16 получили ранения .