В Зугрэсе при взрыве снаряда погибли 15 человек

Еще 19 человек получили ранения, сообщают областные власти
Вчера, 13 августа, в захваченном боевиками Зугрэсе Донецкой области при взрыве снаряда погибли 15 человек.
Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации сообщает управление информационной политики и по вопросам прессы ДонОГА.
Трагедия произошла районе городской автостанции.
На месте погибли 14 человек, в том числе двое детей. Позже в больнице скончался еще один ребенок, таким образом количество погибших составило 15 человек, в том числе трое детей.
Ранения разной степени тяжести получили 19 человек.
Напомним, что с 11 по 13 августа, по официальным данным, в Донецкой области погибли 74 человека, еще 16 получили ранения .