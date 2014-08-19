В МВД заявили о задержании одного из лидеров террористов

В городе Артемовске Донецкой области силами МВД задержан один из лидеров террористов Александр Ходаковский.

Об этом во время брифинга сообщил советник министра МВД Шкиряк, сообщает канал 24.

"Задержание гражданина Ходаковского в Артемовске является знаковым для сил АТО. Как известно Ходаковский был командиром спецподразделения "Альфа" Управление СБУ Донецкой области. Он служил в горячих точках, имел навыки подрывной диверсионной деятельности", - сказал Шкиряк.

Кроме того, советник министра МВД отметил, что террористам на Востоке помогают военные РФ.

"Хочу отметить, что вместе с боевиками на Востоке воюют против украинской армии и кадровые военные РФ, имеющие опыт боевых действий в чеченских войнах и горячих точках", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Ходаковский заявлял, что он поддерживает единство Украины.

Также "Главред" сообщал, что командир батальона "Восток" поссорился с Гиркиным и уехал в Макеевку.

